 

Разведенную Полину Гагарину раскритиковали за откровенный образ

27.09.2020, 15:53, Разное

Разведенную певицу Полину Гагарину поклонники раскритиковали за откровенный образ. В нем артистка предстала на выступлении в Крыму. Замечание под фото оставил даже ее экс-супруг Дмитрий Исхаков.
Полина Гагарина в социальной сети Instagram обнародовала фото, сделанное в гримерной перед концертом в Севастополе. Под снимком фотограф Дмитрий Исхаков напомнил исполнительнице, что она является матерью. Сама же Гагарина никак не ответила на шутку бывшего избранника, а подписчики порекомендовали фотографу заняться своей жизнью.

На снимке певица предстала в золотом боди, длинных сапогах в тон, а на ее голове присутствовала корона. Наряд в особенности подчеркивает ее длинные и стройные ноги.

Среди подписчиков нашлись и те, кто назвал этот образ вульгарным. Кто-то отметил, что Гагарина начала «раздеваться» после развода с Дмитрием Исхаковым. По словам фолловеров, подобные костюмы приводят к потере индивидуальности.

Напомним, что слухи о расставании Полины Гагариной и Дмитрия Исхакова начали ходить еще в мае. В августе в ходе одного из интервью артистка подтвердила, что не живет вместе с мужем. В целом она предпочла никак не комментировать развод, поскольку не привыкла публично говорить о личной жизни.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.07 / Скандалы: Маржин колл для Евгения Куйвашева

05.09 / Мнение: Карта, склеенная скотчем…

27.06 / Личное: Почему не посадили Серебренникова?

15.09 / «Смог целый день дышать сам»

14.08 / История с портретом: как принц Чарльз выразил свою любовь к Меган Маркл

12.08 / Звезда Comedy Woman Надежда Сысоева готовится к операции

26.07 / В гостях у Джиджи Хадид: экскурсия по апартаментам модели, которые она украсила самостоятельно

15.09 / Ученые из США рассказали о выражении лица флиртующей женщины

16.07 / В Ростовской области пропило 24 килограмма взрывчатки

19.07 / Мнение: Посттравматический синдром

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска