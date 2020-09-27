Разведенную Полину Гагарину раскритиковали за откровенный образ

27.09.2020, 15:53, Разное

Разведенную певицу Полину Гагарину поклонники раскритиковали за откровенный образ. В нем артистка предстала на выступлении в Крыму. Замечание под фото оставил даже ее экс-супруг Дмитрий Исхаков.

Полина Гагарина в социальной сети Instagram обнародовала фото, сделанное в гримерной перед концертом в Севастополе. Под снимком фотограф Дмитрий Исхаков напомнил исполнительнице, что она является матерью. Сама же Гагарина никак не ответила на шутку бывшего избранника, а подписчики порекомендовали фотографу заняться своей жизнью.

На снимке певица предстала в золотом боди, длинных сапогах в тон, а на ее голове присутствовала корона. Наряд в особенности подчеркивает ее длинные и стройные ноги.

Среди подписчиков нашлись и те, кто назвал этот образ вульгарным. Кто-то отметил, что Гагарина начала «раздеваться» после развода с Дмитрием Исхаковым. По словам фолловеров, подобные костюмы приводят к потере индивидуальности.

Напомним, что слухи о расставании Полины Гагариной и Дмитрия Исхакова начали ходить еще в мае. В августе в ходе одного из интервью артистка подтвердила, что не живет вместе с мужем. В целом она предпочла никак не комментировать развод, поскольку не привыкла публично говорить о личной жизни.