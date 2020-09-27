Вдова Дмитрия Марьянова назвала сумму оставленного актером наследства

27.09.2020, 15:53, Разное

Вдова российского актера Дмитрия Марьянова Ксения Бик назвала сумму оставленного им наследства. Эта информация прозвучала на телеканале НТВ в рамках телепрограммы «Секрет на миллион» с Лерой Кудрявцевой.

Уже несколько лет Ксения Бик судится с родственниками Марьянова за его наследство. Вдова знаменитости просит оставить ей квартиру, поскольку проживает в ней уже десять лет. Всего наследство популярного актера оценено в 43 миллиона рублей. Сама же Ксения Бик по закону имеет право претендовтать на 2/3.

Имеются три наследника: Ксения Бик, сын и отец актера. Психолог хочет, чтобы в это число попала и ее дочь Анфиса, поскольку Марьянов очень хорошо относился к девочке.

Родственники в вопросе разделе имущества не хотят идти мирным путем. Сама же вдова актера готова прекратить все тяжбы, если за ней останется трехкомнатная квартира в Москве. Адвокат сына Марьянова требует, чтобы в этом случае она выплатила денежную компенсацию. Бик заявила, что не располагает такой суммой денежных средств. Сейчас она продолжает жить в данном объекте недвижимости.