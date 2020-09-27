Эксперт объяснил причины обострения конфликта в Нагорном Карабахе

27.09.2020, 15:48, Новости дня

«Странное течение операции, если исходить из азов военной стратегии. Должно быть несколько по-другому, если это подготовка, а не самостоятельный артиллерийский удар», – сообщил газете ВЗГЛЯД директор Института Кавказа (Ереван) Александр Искандарян.

«Примерно в 7 утра начался артиллерийский обстрел. Это был обстрел по нескольким пунктам в Нагорном Карабахе. В частности, по столице – Степанакерту. Довольно серьезный обстрел, много задействовано артиллерии и беспилотников. Есть погибшие в том числе среди гражданского населения – двое, если я не ошибаюсь, – и довольно много пострадавших. Я говорю о карабахской части. Это подтвержденная информация. Я тоже видел фотографии», – отметил глава института.

Он пояснил, что были проведены удары по разным местам Нагорного Карабаха, в основном их наносили по городам, хотя были и удары по некоторым селам. Также проходила наземная перестрелка на границе, но «серьезных наземных операций» пока не проводится, добавил директор института.

«Факторов внезапности не было. Угрозы с Азербайджана шли несколько последних даже не дней, а недель. И в последние дни господин [президент Азербайджана Ильхам] Алиев сообщил о том, что переговоры бессмысленны, надо решать проблему военным путем. И говорилось о резервистах и об изымании у людей частных пикапов с кузовом, которые можно использовать в военных целях. Это было прогнозируемо», – указал Искандарян.

Он отметил, что азербайджанцы также сообщают о погибших со своей стороны, но эти сведения он пока не может проверить.

«Но они (азербайджанская сторона – прим. ВЗГЛЯД) отвечают адекватно – на обстрел отвечают обстрелом, поэтому вполне возможно, что такое действительно есть. Были заявления по азербайджанскому телевидению о каких-то захваченных деревнях. Многих деревень в этой прифронтовой зоне в тех районах, которые они называют, нет. Это неправда. Территориальных изменений не произошло», – уверен Искандарян.

Глава института уточнил, что «есть подбитые танки», армянские информационные источники сообщают о шести. «Я не знаю, насколько это соответствует действительности, но пара подбитых танков были показаны в роликах. Какое-то количество БТР», – добавил эксперт.

При этом на границе Армении и Азербайджана пока спокойно, о серьезных наземных операциях не сообщается сказал он.

«Странное течение операции, если исходить из азов военной стратегии. Должно быть несколько по-другому, если это подготовка, а не самостоятельный артиллерийский удар. Посмотрим, как будет развиваться ситуация», – подчеркнул Искандарян.

У обострения конфликта есть свои причины, уверен глава института.

«Та ситуация, которая сложилась за последние годы, и особенно после июля, последняя эскалация, которая была – была на границе Армении и Азербайджана, а не Карабаха. И тогда тоже было нападение, но армянская сторона – тогда это была республика Армения, а не Карабах – подавила это наступление. Был убит генерал, были сбиты беспилотники, были серьезные жертвы среди азербайджанских военнослужащих», – напомнил эксперт.

«Были фрустрации, были демонстрации такого патриотического свойства против режима. Люди ворвались в парламент. Такое недовольство нарастало. И кроме того происходили и происходят внутриэлитные перемещения. Дело в том, что Азербайджан – сложная страна для изучения, она закрытая. То, что что-то происходит в элитах – вне всякого сомнения. Некоторая часть решений может приниматься, исходя не только из рациональных, но и эмоциональных соображений. Иногда в Азербайджане решения принимаются келейно», – отметил он.

По словам Искандаряна, ситуация с коронавирусом в Азербайджане также нуждается в дополнительных исследованиях, по его мнению, власти этой страны «скрывают реальную информацию», поскольку в республике ситуация с заболеванием «очень неблагополучная».

«Похоже, что ситуация действительно неблагополучная. Она, конечно же, как и падение цен на нефть, влияет на социалку. Кроме того, идут серьезные процессы внутри партии власти – два родственных клана производят некоторые изменения. Все это вместе явилось причиной такого рода событий», – заключил директор института.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что азербайджанская армия успешно проводит контрнаступление по всей линии фронта в Нагорном Карабахе, освобождены несколько населенных пунктов. Азербайджанские военные сняли на видео уничтожение нескольких единиц боевой техники Армении.

В воскресенье утром Азербайджан и Армения заявили об обострении в Карабахе. Армения сообщила об уничтожении двух вертолетов ВС Азербайджана и трех беспилотных летательных аппаратов в Карабахе. Минобороны Азербайджана заявило, что командование ВС приняло решение о начале контрнаступательной операции по всей линии фронта.

Алиев также сообщил о жертвах и раненых среди гражданского населения и военных в результате обстрела со стороны Армении. РФ призвала стороны прекратить огонь в Нагорном Карабахе. Армения сообщила о готовности применить Су-30СМ в ответ на агрессию в Карабахе.

Председатель ОБСЕ, премьер и глава МИД Албании Эди Рама призвал стороны конфликта в Нагорном Карабахе вернуться к режиму прекращения огня.