СК возбудил уголовное дело после обрушения перехода в Подмосковье

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27.09.2020, 15:48, Новости дня

После обрушения перехода на предприятии в Подмосковье возбуждено уголовное дело о нарушении правил охраны, сообщил Следственный комитет России.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил следователям центрального аппарата СК установить причины обрушения пешеходного моста, сообщается на сайте ведомства.

Уголовное дело по статье «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью людей» возбудили после доследственной проверки.

Председатель СК направил на место криминалистов, которые вскоре приступят к осмотру места происшествия.

Число пострадавших при обрушении перехода в подмосковном Ступино достигло 51 человека.

В воскресенье в цехе предприятия FM Logistic в районе подмосковного Ступина металлический надземный пешеходный переход длиной 35 метров и высотой 4 метра обрушился на инженерные коммуникации. Причиной падения перехода, по предварительным данным, стала перегрузка сооружения. По факту обрушения надземного пешеходного перехода прокуратура также проводит проверку.



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