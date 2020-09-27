 

Армения заявила о сбитых в Карабахе азербайджанских вертолетах

27.09.2020, 15:08, Новости дня

Азербайджанская сторона потеряла в ходе обострения ситуации на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе четыре вертолета, 15 беспилотников, 10 танков и одну боевую машину пехоты, сообщила пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян.

«Подразделения Армии обороны (Карабаха) ведут оборонительные бои на северном, южном и юго-восточном направлениях линии соприкосновения, пресекая продвижение противника», – написала Степанян в Facebook. 

По ее словам, Азербайджан понес серьезные потери в живой силе. Отмечается, что армия обороны Карабаха уничтожила четыре азербайджанских вертолета, около 15 беспилотников, в том числе – ударные, 10 танков и одну боевую машину пехоты. 

В воскресенье утром Азербайджан и Армения заявили об обострении в Карабахе. Армения сообщила об уничтожении двух вертолетов ВС Азербайджана и трех беспилотных летательных аппаратов в Карабахе. Минобороны Азербайджана заявило, что командование ВС приняло решение о начале контрнаступательной операции по всей линии фронта. 

Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян ввел военное положение и объявил всеобщую мобилизацию. В Армении также объявлено военное положение. 

Глава Азербайджана Ильхам Алиев сообщил о жертвах и раненых среди гражданского населения и военных в результате обстрела со стороны Армении. РФ призвала стороны прекратить огонь в Нагорном Карабахе. Армения сообщила о готовности применить Су-30СМ в ответ на агрессию в Карабахе. 

Напомним, в начале сентября президент Нагорно-Карабахской республики (НКР) Араик Арутунян призвал граждан готовиться к войне. В Баку заявляли, что обстановка на линии соприкосновения ВС Азербайджана и Армении остается стабильно напряженной.

Ситуация на границе двух стран обострилась 12 июня, когда произошло вооруженное столкновение. Газета ВЗГЛЯД подробно писала об этом, а также о том, как конфликт неожиданно затронул Грузию и Сербию. 



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