Мнения: Турция ищет повод к войне на Южном Кавказе

27.09.2020, 15:08, Новости дня

Активная информационная война со стороны Турции ставит точку в вопросах, а были ли провокации армян на самом деле.

Активная информационная война со стороны Турции ставит точку в вопросах, а были ли провокации армян на самом деле.

Все оказались не готовы освещать конфликт. Кроме турецких информагентств, которые подверглись «нападению» армян прямо с утра. Так и вижу – ездят утром в воскресенье по просторам Кавказа мирные турецкие журналисты в касках с надписью press и вдруг подвергаются нападению – а так это и выглядит на лентах.

На сайте агентства Anadolu полностью описана позиция Турции. Спикер Парламента Турции: «Армения – государства террорист». Глава минобороны Турции: «Армения – главное препятствие миру в регионе». Это то, что висит на главной странице сайта. Ну кроме того, что, по мнению Ильхама Алиева, азербайджанская армия наносит сокрушительные удары армянским провокаторам.

В результате – первые информационные «выхлопы» на Западе воспроизводят позицию Турции. Других «картинок» и интерпретаций пока нет. Это и есть главная рамка конфликта. Нет никакого армяно-азербайджанского конфликта. Есть конфликт ТурцииАзербайджана и Армении. При этом Азербайджан занимает в этом конфликте подчиненное положение, фактически роль пушечного мяса для амбиций руководства Турции на доминирование в регионе.

Каждый раз, когда речь идет о конфликте Армении и Азербайджана (прям вот только что на популярном телеграм-канале прочитал про «двух горячих парней» Алиева и Пашиняна, которым надо «успокоиться»), это воспроизводит позицию Турции.

Каждый раз, когда наши СМИ называют происходящее «контрнаступлением», они воспроизводят пропагандистские конструкции ТурцииАзербайджана.

Итак, из чего будет слеплена пропагандистская позиция Азербайджана.

Первое. Конфликт – внутреннее дело Азербайджана.

Типа как Чечня в свое время была. Эту логику воспроизводит сейчас Ильхам Алиев. Мол, никаких интересов за пределами установления полного суверенитета Азербайджана над «своими территориями» у них нет. Логика является пропагандистской уловкой.

Турция – активный политический (пока) участник конфликта, не скрывающий претензий к Армении. В Турции идет активная политическая проработка «поводов» к войне именно с Арменией, а не с НКР. Сейчас Турция активно вбрасывает тезис, что на стороне Армении воюют курды из оппонентов Анкары, как иллюстрации необходимости интервенции именно в Армению для устранения «террористической угрозы» по отношению к собственному государству.

Второе. Конфликт возник вследствие нападения на Азербайджан со стороны Нагорного Карабаха.

В качестве «базовой версии» избрана старая как мир и навязшая в зубах модель «Глейвиц». Жили-были мирные села, на них напали рано утром враги, повредили что-то, убили кого-то. Это зафиксировали оказавшиеся там совершенно случайно корреспонденты государственных агентств. И находящиеся там же по странному стечению обстоятельств ударные группировки «страны-жертвы» наносят удар по «проклятому агрессору», который вообще ни сном, ни духом, буквально спит во всех смыслах – от военного до информационного. Это мы, собственно, сегодня и наблюдаем

Третье. Конфликт закончится, когда Азербайджан восстановит суверенитет над – есть два варианта, над чем. Мягкий – над районами вокруг Карабаха в рамках т.н. «казанской формулы». Жесткий – над всем Карабахом (с десятками тысяч жертв войны и полутора сотнями тысяч беженцев).

Но и то, и другое является неправдой. И Ильхам Алиев, и Турция неоднократно говорили, что их целью является уничтожение «государства-террориста» как такового. И не только как физически существующего, но и как истории, как памяти, как народа. За последние 20 лет в Нахичеване, Азербайджане, Турции системно уничтожались даже не просто памятники архитектуры или истории – разрушались кладбища, сносились дома. Просто за то, что там жили какие-то значимые армяне – врачи, учителя, священники.

Последовательная позиция, многократно озвученная руководителями Турции и Азербайджана: Армении вообще быть «на Южном Кавказе» не должно.

Что, кстати, и является причиной, почему в «казанскую формулу» армяне не верят. Тяжело одновременно обсуждать отмену эмбарго и умиротворение и слушать, что целью и смыслом существования государств, с которыми ты это обсуждаешь, является уничтожение твоего суверенитета как такового.

И надо понимать, что военная победа в ходе блицкрига (а именно на это рассчитывают в Турции судя по всему) не «закроет тему», а откроет дорогу к еще большей войне. Позиция «у нас дел тут у всех и так много, давайте им предоставим самим разобраться в их внутренних делах» (к этому, кстати, и призывают) – в чистом виде «умиротворение агрессора» в стиле лорда Невилла Чемберлена.

Пока ситуация может быть разрешена политически. Но это только пока.