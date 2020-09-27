Глава ОБСЕ призвал Армению и Азербайджан вернуться к прекращению огня

27.09.2020, 15:08, Новости дня

Председатель ОБСЕ, премьер и глава МИД Албании Эди Рама призвал стороны конфликта в Нагорном Карабахе вернуться к режиму прекращения огня.

«Я призываю всех причастных немедленно вернуться к режиму прекращения огня, пока число убитых в конфликте не выросло еще больше», – приводит слова председателя ОБСЕ ТАСС.

Рама отметил, что его личный представитель Анджей Каспшик установил контакт со всеми участвующими в конфликте сторонами.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что азербайджанская армия успешно проводит контрнаступление по всей линии фронта в Нагорном Карабахе, освобождены несколько населенных пунктов.

В воскресенье утром Азербайджан и Армения заявили об обострении в Карабахе. Армения сообщила об уничтожении двух вертолетов ВС Азербайджана и трех беспилотных летательных аппаратов в Карабахе. Минобороны Азербайджана заявило, что командование ВС приняло решение о начале контрнаступательной операции по всей линии фронта.

Алиев также сообщил о жертвах и раненых среди гражданского населения и военных в результате обстрела со стороны Армении. РФ призвала стороны прекратить огонь в Нагорном Карабахе. Армения сообщила о готовности применить Су-30СМ в ответ на агрессию в Карабахе.