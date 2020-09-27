 

Катя Гордон порадовала поклонников снимком в платье с глубоким декольте

27.09.2020, 14:53, Разное

Журналистка Катя Гордон публиковала в микроблоге Instagram новый снимок, на котором она предстала с глубоким декольте. Поклонники пришли в восторг от фигуры и полуобнаженной груди правозащитницы, засыпав ее комплиментами.
Катя Гордон позировала в вечернем платье телесного цвета, усыпанном серебристыми блесками. Изюминкой наряда стал глубокий вырез на груди и прозрачные длинные рукава. Журналистка сидела на бархатном диване, прищурив глаза и приоткрыв рот. Фолловеры написали, что она выглядит очень сексуально.

Правозащитница поблагодарила создательницу этого платья и написала, что в таком наряде хочется «высокопарных разговоров и званых ужинов». Также Катя Гордон пожелала подписчикам прекрасных выходных и призвала прожить эту жизнь, как последнюю, так как второй никто не обещает. Поклонники написали, что она – «идеал красоты» и «воплощение женственности». Экс-супруге Александра Гордона даже предложили приготовить для нее ужин. Однако нашлись хейтеры, которым наряд показался «вызывающим и дешевым». В комментариях отметили, что «грудь вываливается» из платья.



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