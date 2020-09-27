Опубликовано видео взрыва купола недостроенной атомной станции в Воронеже

27.09.2020, 14:48, Новости дня

В ходе работ по демонтажу недостроенной атомной станции теплоснабжения в Воронеже подрядчик взорвал купол здания, в сети опубликовали видео направленного взрыва.

В Сети появилась видеозапись проведения демонтажа купола недостроенной атомной станции теплоснабжения в Воронеже с помощью направленного взрыва.

Станция расположена в микрорайоне Шилово. В соответствии с графиком работ по сносу станции, взрыв купола первоначально должны были осуществить накануне, 26 сентября.

Воронежская атомная станция теплоснабжения (ВАСТ) простояла недостроенной около тридцати лет. Летом 2019 года ее решили снести с помощью направленных взрывов. Первые взрывы прогремели на ВАСТ в конце августа – был снесен полярный кран внутри объекта.