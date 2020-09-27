Алиев заявил об успешном продвижении азербайджанских войск в Карабахе

27.09.2020, 14:48, Новости дня

Азербайджанская армия успешно проводит контрнаступление по всей линии фронта в Нагорном Карабахе, освобождены несколько населенных пунктов, сообщил президент Азербайджана Ильхам Алиев на заседании Совета безопасности.

«Азербайджанский народ должен жить на своей земле. Изгнанные армянами люди хотят вернуться в свои родные дома», – цитирует Алиева интернет-ресурс Haqqin.az.

По его словам, операция проходит успешно, вооруженным силам Армении нанесен большой урон.

«Администрации президента и Министерству обороны поручено информировать граждан. Могу сказать, что в результате успешной операции нанесен большой урон вооруженным силам врагам», – отметил Алиев.

Глава государства уточнил, что в результате контрнаступления освобождены несколько населенных пунктов.

«Посмотрите на руины Агдама и Физули. Посмотрите на разрушенные мечети. Все это совершили армянские палачи. Правда на нашей стороне, сделаем все возможное, чтобы вернуть вас на родные земли», – сказал президент Азербайджана.

В воскресенье утром Азербайджан и Армения заявили об обострении в Карабахе. Армения сообщила об уничтожении двух вертолетов ВС Азербайджана и трех беспилотных летательных аппаратов в Карабахе. Минобороны Азербайджана заявило, что командование ВС приняло решение о начале контрнаступательной операции по всей линии фронта.

Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян ввел военное положение и объявил всеобщую мобилизацию. В Армении также объявлено военное положение.

Глава Азербайджана Ильхам Алиев сообщил о жертвах и раненых среди гражданского населения и военных в результате обстрела со стороны Армении. РФ призвала стороны прекратить огонь в Нагорном Карабахе. Армения сообщила о готовности применить Су-30СМ в ответ на агрессию в Карабахе.

Напомним, в начале сентября президент Нагорно-Карабахской республики (НКР) Араик Арутунян призвал граждан готовиться к войне. В Баку заявляли, что обстановка на линии соприкосновения ВС Азербайджана и Армении остается стабильно напряженной.

Ситуация на границе двух стран обострилась 12 июня, когда произошло вооруженное столкновение. Газета ВЗГЛЯД подробно писала об этом, а также о том, как конфликт неожиданно затронул Грузию и Сербию.