 

Мнение: Лукавство или наивность?

27.09.2020, 14:40, Разное

Наивность или лукавство?

Претендующий на роль эксперта В. Познер дает наивно-уклончивые ответы, водружая телегу впереди лошади.

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Российский телеведущий и общественный деятель Владимир Познер считает, что жители США воспринимают Россию как врага из-за того, что американское телевидение освещает происходящее в России именно под таким углом, а большинство людей, по мнению журналиста, судят о событиях по тому, как их преподносят.

«Убежден, что большинство людей составляют свое впечатление о ситуации в мире все-таки по тому, как их подают», — сказал Познер в интервью «Комсомольской правде». Он отметил, что это характерно как для России, так и для США, где «показывают только отрицательные картинки о России».

«Там [в США] тоже считают, что мы их враги. И там тоже нас опасаются не в меньшей, а может быть, даже в большей степени, чем мы их», — добавил Познер.

Журналист напомнил, что американские телевизионные компании — частные. «Выходит, и государственные организации, и частные корпорации в определенных политических условиях действуют абсолютно одинаково, понимая свои интересы вот таким образом», — считает Познер. По его мнению, это в итоге «приводит к очень отрицательному результату»: «с одной стороны, это может привести к агрессии, а с другой — к полному недоверию к своим средствам массовой информации». Телеведущий полагает, что «отчасти это уже произошло».

Источник: Теория элит



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