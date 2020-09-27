Трамп и его послы убили авторитет США в глазах ЕС — и возможно навсегда

27.09.2020, 14:25, Новости дня

Назначенные Дональдом Трампом на посты послов в ключевых странах ЕС люди на протяжении четырёх лет его президентства проявили себя кем угодно, но не дипломатами. Они позволяли себе резкие высказывания в адрес властей принимающих стран, открыто поддерживали евроскептиков и в целом отстаивали интересы не США, а лично американского президента, полагает обозреватель CNN. Как пишет журналист, действия их администрации уже привели к тому, что в Брюсселе Америку больше не считают надёжным союзником.



Reuters

Не секрет, что Дональд Трамп — «далеко не фанат» Европейского союза: за последние четыре года американский лидер несколько раз положительно отзывался о брексите, а также успел заявить, что что ЕС был создан для того, чтобы «эксплуатировать Соединённые Штаты», пишет сайт CNN. Как полагает обозреватель канала, по этой причине удивляться тому, что послы Трампа в ряде европейских государств проявляют себя «не вполне дипломатично», не приходится.

На этой неделе выяснилось, что посол США в Нидерландах Пит Хукстра провёл в американском посольстве мероприятие «Форума за демократию» (FvD) — набирающей популярность среди голландцев «ультраправой» партии, выступающей против иммиграции и Евросоюза, напоминает автор. Местная пресса при этом сообщила, что мероприятие проводилось с целью привлечения средств для партии, однако представитель американского Госдепа позже опроверг эту информацию, заявив в интервью CNN, что речь шла о встрече партийных деятелей с публикой, и что Хукстра за время работы в Голландии провёл в общей сложности 15 подобных встреч с восемью разными партиями, говорится в материале CNN.

С такой точкой зрения, впрочем, согласны не все, подчёркивает автор статьи. «Когда в посольстве принимают мероприятие некой политической партии, вне зависимости от того, проводится ли оно с целью сбора средств или нет, это можно рассматривать как выражение поддержки со стороны США в адрес конкретных взглядов, — прокомментировала ситуацию для CNN бывший член Европарламента от Нидерландов и директор по вопросам международной политики Центра кибер-политики Стэнфордского университета Мария Схааке. — Дипломатия обычно подразумевает взаимодействия между правительствами, а не продвижение определёных точек зрения и демонстрацию того, что имеешь политических союзников». Как подчеркнула Схааке, администрация Дональда Трампа уже много раз показала, что её соратники — «не нынешние правительства, а евроскептики вроде FvD или Найджела Фараджа».

Хукстра — лишь один представитель целой группы назначенных Трампом послов, которые очевидно вредным образом влияют на трансатлантические связи, раздражают принимающие их страны и продвигают в Европе личные интересы американского президента, пишет обозреватель CNN. «В Европу традиционно отправляют дипломатов-политназначенцев, но предполагается, что они при этом представляют американское правительство, — заявил в интервью каналу экс-чиновник Бюро по европейским и евразийским делам Госдепа США Тайсон Баркер. — Однако с 2016 года мы наблюдаем, что эти люди представляют не ЕС, а лично Трампа, действуя в его интересах».

Как отмечается в материале CNN, посол Трампа в Соединённом Королевстве Вуди Джонсон привлёк внимание британского правительства после того, как в прессе появилась информация о том, что он воспользовался служебным положением, чтобы добиться проведения Открытого чемпионата Великобритании по гольфу на одной из принадлежащих Трампу площадок. Хотя сам американский президент заявил, что ни о чём подобном Джонсона не просил, когда журналисты CNN связались с послом лично, тот не стал ничего отрицать и заявил, что служба в дипломатическом корпусе стала для него «честью, которая выпадает один раз в жизни» — а после того, как канал опубликовал свой материал о нём, написал в «Твиттере»: «Я всегда следовал этическим правилам и нормам, соответствующим моей должности». Джонсон не скрывал, что поддерживает брексит, поскольку считает, что это поможет Великобритании сблизиться с США и позволит Лондону усилить позиции в отношениях с ЕС, подчёркивает обозреватель CNN.

Аналогичная картина наблюдается и в Германии — теперь уже бывший посол США в этой стране Ричард Гренелл «забрёл на территорию, которую дипломаты обычно сторонятся», среди прочего, заявив в «Твиттере» спустя несколько часов после назначения, что «немецкие компании, работающие в Иране, должны немедленно свернуть деятельность», пишет автор. Как отмечает журналист, стерпеться с жёсткой позицией Трампа по иранскому вопросу для Евросоюза оказалось особенно трудно, поскольку «ядерная сделка», из которой вышел американский лидер, была заключена под эгидой Брюсселя и стала для него одним из самых заметных геополитических триумфов. А Гренелл, между тем, в интервью американскому изданию с правым уклоном Breitbart заявил, что желает «вдохновить соратников-консерваторов по всей Европе». Учитывая, что задача дипломата — это поддерживать отношения с правительством принимающей его страны каким бы оно ни было, такие однозначные заявления о политических предпочтениях выглядят «весьма необычно», полагает обозреватель CNN.

При Трампе США также стали укреплять отношения со странами — членами ЕС, которые «в целом считаются нарушителями дисциплины, создающими угрозы для единства блока», подчёркивает автор. Так, например, американский президент крайне положительно высказался о премьер-министре Венгрии Викторе Орбане во время визита последнего в Вашингтон в прошлом году, отметив, что тот «немножко похож на меня, тоже скандальный», но при этом его «уважают по всей Европе». Всё минувшее десятилетие Орбан организовывал посягательства на венгерские судебные власти, научно-образовательные учреждения, центробанк и прессу, и ЕС в настоящий момент ведёт по этому поводу расследование, по результатам которого власти Евросоюза ещё могут «наказать» венгерского премьера, лишив его части прав в рамках общеевропейских структур, напоминает журналист.

Как отмечает обозреватель CNN, в Брюсселе посыл администрации Трампа хорошо усвоили. «Остались ли между США и ЕС вообще хоть какие-то отношения? Официальная линия заключается в том, что какие бы у нас ни возникали разногласия, общего между нами всё равно больше. Но если присмотреться, одни разногласия и остались», — заявил в интервью каналу чиновник правительства Евросоюза, пожелавший сохранить анонимность. «Впечатление такое, будто при Трампе Вашингтон не упускает ни одной возможности как-то навредить ЕС, — добавил чиновник. — Он принимает решительные меры в тех областях, где у нас есть общие интересы, не советуясь при этом с нами — например по Ирану, или как было, когда посольство США в Израиле перенесли в Иерусалим. Всё отчётливее складывается ощущение, что на США мы как раньше полагаться уже не можем».

В Европе многие считают, что подобранные Трампом на посольские посты в ключевых государствах ЕС люди отражают более масштабный сдвиг в отношениях между Вашингтоном и Брюсселем, говорится в материале CNN. «Трамп и его дипломаты сами создают такое впечатление, будто они хотят за что-то наказать ЕС, — заявил каналу на условиях анонимности дипломат из Германии. — Внутри Евросоюза идут жаркие споры о том, можем ли мы вообще продолжать сотрудничество с США, даже если победит Байден, так как Америка просто слишком ненадёжна». По мнению чиновника, ухудшение отношений началось ещё до того, как Трамп стал президентом. «По моему опыту, многие вашингтонские политики помоложе сейчас имеют точку зрения на иностранные дела, сформировавшуюся под влиянием не Второй мировой войны, а войны против терроризма и терактов 11 сентября. Германия, да и Европа вообще их не слишком волнуют», — цитирует его CNN.

Как полагает Тайсон Баркер, из-за изменившихся в Европе взглядов на США европейцы теперь по-другому рассматривают цели трансатлантического партнёрства. «Переход от Буша к Обаме, а затем к Трампу закрепил у европейцев убеждённость в том, что Америка может каждые восемь лет кардинальным образом менять политический вектор. Вопрос в том, как от этого уберечься, когда знаешь, что следующим президентом может оказаться хоть Кид Рок (популярный в прошлом американский музыкант. — ИноТВ)?», — заявил Баркер в беседе с корреспондентом CNN.

По словам беседовавшего с журналистами канала чиновника правительства ЕС, наиболее «хладнокровные умы» в Брюсселе уже пытаются ответить на этот вопрос. «С той секунды, когда мы узнали, что президентом будет Трамп, мы начали рассматривать это как шанс проявить больше независимости в определённых областях, включая оборону и геополитику. Уже сейчас видно, как мы избираем по отношению к Китаю, РФ и Ирану совершенно иной подход по сравнению с США», — цитирует его автор материала.

Это отнюдь не значит, что ЕС хочет отдалиться от США, однако в Евросоюзе многие считают, что для Европы настал подходящий момент, чтобы начать больше думать о себе и своём месте в мире, констатирует журналист CNN. «Разумеется, я надеюсь, что наши отношения ещё можно наладить. Трансатлантическое партнёрство — вещь крепкая. Тем не менее, администрация Трампа подорвала способность двух сторон работать вместе, как в плане двусторонних отношений, так и выступая единым фронтом на международной арене, — полагает госпожа Схааке. — А это уже показывает, что вопрос большей самостоятельности и геополитической активности становится для ЕС гораздо более приоритетным».

В Госдепе США на просьбу журналиста CNN прокомментировать заявления о том, что американские дипломаты при нынешней администрации стали воспринимать ЕС уже не таким близким союзником как раньше, отвечать отказались, упоминается в материале канала.

В Брюсселе многие считают корнем проблемы то, что США, по всё более крепнущему у европейцев впечатлению, уже не считает поддержание трансатлантических отношений настолько же приоритетной задачей, насколько и обеспечение американских интересов в остальном мире, пишет обозреватель CNN. В европейском правительстве предполагают, что Вашингтон отныне хочет поддерживать с Брюсселем более «деловые» отношения, в результате чего ЕС в итоге может оказаться для американцев менее важным, чем их цели в плане торговли, финансирования НАТО и дипломатии, отмечает журналист. «Для континента, который десятилетиями полагался на старшего брата, оправляясь от самых разрушительных в истории войн, это может открывать новую и, вероятно, тревожную реалию — вот и всё, теперь вы и в самом деле сами по себе», — подытоживает он.