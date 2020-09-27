 

Ученые назвали наиболее «опасное» время отхода ко сну

27.09.2020, 14:17, Разное

Ученые выяснили, в какое время людям лучше ложиться спать. Специалисты назвали наиболее «опасное» время отхода ко сну.
Ученые подчеркивают, засыпание после полуночи может оказать сильное отрицательное влияние на здоровье человека. Они провели эксперимент, участниками которого стали 635 пациентов, страдающих диабетом второго типа. 25% добровольцев ложились спать до 22.50, а 23% – в 00.36. По результатам было установлено снижение физической активности и склонность к несоблюдению здорового образа жизни у «полуночников» по сравнению с уже спавшими в 23.00 участниками. Специалисты отметили, позднее засыпание значительно снижает шансы человека быть активным днем. В то же время, изменив режим сна, можно уменьшить вероятность появления разных заболеваний.

По словам экспертов, многочисленные исследования доказывают большую пользу раннего отхода ко сну. Кроме того, состояние здоровья человека зависит от длительности ночного отдыха, поскольку его недостаточное количество приводит к увеличению веса и повышению стресса.



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