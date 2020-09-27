 

Рудковская показала фото с Галкиным «без грамма фотошопа»

27.09.2020, 14:17, Разное

В своем микроблоге Instagram Яна Рудковская опубликовала новое фото, на котором она запечатлена с Максимом Галкиным. Продюсер призналась, что селфи «без грамма фотошопа», а показала она снимок по просьбе супруга Примадонны.
Яна Рудковская рассказала, что они с юмористом вместе были на дне рождения их общего друга. Максим Галкин попросил, чтобы она выложила общий снимок в оригинале, что она и сделала в его присутствии. Бизнеследи написала, что они «еще ничего» без фотошопа. Фотография на данный момент набрала уже более 54 тысяч лайков. Некоторые пользователи похвалили жену Евгения Плющенко за смелость, а хейтеры подчеркнули, что на фоне Максима Галкина она заметно проигрывает.

Ранее Яна Рудковская пояснила о том, что в скором времени вновь может познать радость материнства. Музыкальный продюсер с фигуристом хотят прибегнуть к услугам суррогатной матери, которая поможет им выносить ребенка или двойню. Пара надеется, что у них все получится, и в доме вновь будет детский смех.



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