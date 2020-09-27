Латвия и Эстония расширили санкционные списки белорусских чиновников

27.09.2020, 14:10, Новости дня

Правительство Латвии в координации с министерствами иностранных дел Эстонии и Литвы запретило въезд в Латвию 101 должностному лицу Республики Беларусь на неопределенное время. Об этом сообщила пресс-служба МИД Латвии 25 сентября.

Речь идет о сотрудниках администрации президента Беларуси, министерства внутренних дел, минсвязи и информации, государственного ТВ и радио, министерства чрезвычайных ситуаций, Генпрокуратуры, Верховного суда и ряда других госорганов.

“Структуры власти Беларуси не изменили своего отношения к мирным протестам. Продолжаются дискредитация демонстраций, непропорциональное применение силы, усиленное блокирование интернет-страниц независимых СМИ, возбуждаются уголовные дела и конфискуются носители данных”, – сказано в сообщении.

По мнению МИД Латвии, включенные в список лица “организовали и поддержали фальсификацию президентских выборов”, а также поддержали распространение дезинформации в официальных средствах массовой информации Беларуси.

98 белорусских чиновников попали под санкции правительства Эстонии, об этом сообщили в МИД страны 25 сентября.

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста. Участники демонстраций считают, что результаты голосования на выборах президента сфальсифицированы. По официальным данным, победу одержал действующий президент страны Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, в частности с использованием светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов. За время протестов было задержано около 10 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. Самые массовые задержания проводили в период с 9-го по 12 августа, тогда задержали около 7 тыс. человек. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

Верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз не считает Лукашенко законным президентом Беларуси. Европарламент отверг официальные результаты выборов в Беларуси, так как их провели “с грубым нарушением всех международно признанных стандартов”, осудил применение насилия против протестующих и призвал ЕС безотлагательно ввести санкции против ответственных за фальсификацию результатов выборов, в том числе против Лукашенко.

31 августа стало известно, что Евросоюз намерен в сентябре ввести экономические санкции против 31 высокопоставленного белорусского чиновника, ответственного за выборы, насилие и репрессии. При этом фамилии Лукашенко в нем не было. Германия объяснила это тем, что хочет больше времени для диалога, оставляя “открытой возможность его добавления в список на более позднем этапе”.

Литва, Латвия и Эстония в этот же день первые в мире ввели персональные санкции против властей Беларуси после выборов и подавления мирных протестов в стране. Балтийские государства объявили персонами нон грата 30 белорусских чиновников, включая Лукашенко.

В министерстве иностранных дел Беларуси заявили, что ответят на персональные санкции против белорусских чиновников, введенные странами Балтии.