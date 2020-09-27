 

МИД Украины отреагировал на обострение конфликта между Арменией и Азербайджаном

27.09.2020, 14:10, Новости дня

Министерство иностранных дел Украины в Twitter заявило, что глубоко обеспокоено в связи с обострением конфликта между Арменией и Азербайджаном.

“Внимательно изучаем обстоятельства, которые привели к обострению. Призываем стороны вернуться к диалогу ради мирного урегулирования конфликта. Сочувствуем родственникам и близким погибших”, – говорится в сообщении. 

MFA of Ukraine is deeply concerned about the escalation of the conflict btw Armenia & Azerbaijan. We examine circumstances that led to escalation, call on the parties to return to the dialogue & settle the conflict by peaceful means. Our thoughts are with the relatives of victims

— MFA of Ukraine  (@MFA_Ukraine) September 27, 2020

Соседние государства находятся в состоянии конфликта из-за Нагорного Карабаха.

В 1991 году при поддержке Армении Нагорный Карабах объявил о независимости от Азербайджана. Это привело к боевым действиям, продолжавшимся до 1994 года. Вооруженный конфликт завершился подписанием Бишкекского протокола о перемирии и прекращении огня, но время от времени между сторонами возникают вооруженные столкновения. За время конфликта в регионе погибло более 30 тысяч человек.

Азербайджан считает Нагорный Карабах оккупированной Арменией территорией.

12 июля в районе границы Азербайджана и Армении произошло вооруженное столкновение, 13 июля конфликт продолжился. По версии азербайджанской стороны, подразделения вооруженных сил Армении с целью захвата позиций на товузском направлении совершили попытку атаки с применением артиллерии. Армянская сторона утверждает, что военнослужащие вооруженных сил Азербайджана попытались пересечь границу Армении в направлении Тавуша и захватить опорный пункт. О погибших сообщали обе стороны конфликта.

27 сентября боевые действия в Нагорном Карабахе продолжились. Министерство иностранных дел Армении сообщило об обстреле мирных населенных пунктов, МИД Азербайджана обвинил Армению в “масштабной провокации” и обстреле позиций азербайджанской армии. 

Правительство Армении объявило о военном положении и начале мобилизации.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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