Армения заявила о готовности применить Су-30СМ в Карабахе

27.09.2020, 14:08, Новости дня

Армения при необходимости использует в ответ на агрессию все виды вооружений, включая истребители Су-30СМ, сообщил представитель Минобороны республики Арцрун Ованнисян.

Отвечая на вопрос журналистов о возможности применения истребителей, он отметил, что военно-политическое руководство Армении полностью контролирует ситуацию в зоне конфликта в Нагорном Карабахе, и «при необходимости будут применены все виды вооружения», информирует «Интерфакс».

По его словам, в зоне карабахского конфликта вооруженные силы Азербайджана нанесли ракетные и авиаудары по военным объектам, задействовав беспилотники, вертолеты. Есть разрушения и потери, отметил Ованнисян.

Также он добавил, что говорить о потерях с армянской стороны в ходе эскалации обстановки в Карабахе пока преждевременно. Информацию о потерях ведомство пока предоставить не может, так как идут интенсивные бои.

«Это будет безответственно с нашей стороны, но так как бои интенсивные говорить о том, что не будет потерь, было бы неверно», – добавил он.

В воскресенье утром Азербайджан и Армения заявили об обострении в Карабахе. Армения сообщила об уничтожении двух вертолетов ВС Азербайджана и трех беспилотных летательных аппаратов в Карабахе. Минобороны Азербайджана заявило, что командование ВС приняло решение о начале контрнаступательной операции по всей линии фронта.

Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян ввел военное положение и объявил всеобщую мобилизацию. В Армении также объявлено военное положение.

Глава Азербайджана Ильхам Алиев сообщил о жертвах и раненых среди гражданского населения и военных в результате обстрела со стороны Армении. РФ призвала стороны прекратить огонь в Нагорном Карабахе.

Напомним, в начале сентября президент Нагорно-Карабахской республики (НКР) Араик Арутунян призвал граждан готовиться к войне. В Баку заявляли, что обстановка на линии соприкосновения ВС Азербайджана и Армении остается стабильно напряженной.

Ситуация на границе двух стран обострилась 12 июня, когда произошло вооруженное столкновение. Газета ВЗГЛЯД подробно писала об этом, а также о том, как конфликт неожиданно затронул Грузию и Сербию.