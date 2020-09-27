Цена авторитаризма

27.09.2020, 14:05, Разное

Почему страну нельзя посадить на второй карантин.

Иллюстрация: Петр Саруханов / «Новая газета»

Весной мы писали о политическом измерении пандемии: Кремль и коронавирус конкурировали друг с другом, кто из них главный.

Российские власти с запозданием признали, что систему здравоохранения страны ждет самое серьезное испытание за много десятилетий; сначала считалось, что русским людям эта зараза не страшна.

Тем не менее строгий карантин удалось ввести главным образом в Москве — заодно мэрия получила беспрецедентный контроль над цифровыми жизнями горожан.

И уже к началу лета Кремль решил, что пора возвращать себе инициативу, традиционно понятую как право действовать, не считаясь с ситуацией и контекстом.

В итоге по итогам первой волны эпидемии Кремлем были приняты два политических решения. Во-первых, в отличие от всех основных экономик мира, в РФ отказались от «вертолетных денег», то есть от прямой помощи гражданам, теряющим источники дохода. Некоторая помощь была оказана семьям с детьми, бюджетникам, в частности врачам, работающим в условиях пандемии, а также в теории — малому и среднему бизнесу.

Оптимистичная оценка правительства предполагает, что всего в экономику было влито 2,1 трлн рублей — на первый взгляд вполне весомая цифра, составляющая 10% бюджета страны. Однако, для сравнения, в США в тот же момент потратили на поддержку своей экономики почти 3 трлн долларов, что составляет 90% их годового бюджета.

У российских властей есть деньги, о чем недавно напомнил даже глава Счетной палаты Алексей Кудрин, но они не для людей.

Второе решение оказалось еще более заметным, поскольку никаких статистических сравнений тут не требуется. Достаточно было выглянуть в окно и убедиться, что акции в поддержку властей оказались важнее коронавируса. Ни июньский военный парад, ни «обнуление» Конституции 1 июля не были нужны гражданам России, которые только учились к тому моменту снова выходить из дома.

Кампания «исторического триумфа» строилась на тезисе о том, что эпидемии больше не нужно бояться. Все это сопровождалось невиданными победами российской науки: и вакцину у нас сделали первыми, и продавать фавипиравир по цене от 12 тысяч рублей за курс придумали, и европейским странам наши врачи помогли.

К сожалению, теперь мы все заплатим за это цену. Как предсказывали эпидемиологи, коронавирус возвращается вместе с осенне-зимним сезоном, и к ноябрю люди рискуют вновь умирать тысячами.

Если бы власти раздали денег гражданам, у Кремля сейчас было бы моральное право требовать второй раз разойтись по домам. Но сидеть дома бесплатно и наблюдать, как обваливается рубль (до антирекордов 2016 года), люди вряд ли согласятся: весной многим было тяжело, а «кавалерия» в лице государственной помощи так и не пришла.

За бравурные речи о победе над коронавирусом, парады и псевдореферендумы тоже придется заплатить.

Дилемма повторяется снова: спасать жизни или спасать экономику. Только теперь все еще больше устали и отчаялись.

Дмитрий Гудков справедливо отмечает, что демократиям легче справляться с нынешней ситуацией. Политик, избранный гражданами и привыкший отчитываться перед ними, может говорить о проблемах страны честно. Например, предложить устроить карантин на такое-то количество недель, чтобы спасти такое-то число жизней, потеряв рабочие места и деньги. Вы голосовали за этого политика и доверяете его компетентности. Если он примет неправильное решение, то не будет переизбран.

И уже не обязательно проводить парады или бояться перестать быть «сильным лидером».

Кирилл Мартынов

редактор отдела политики