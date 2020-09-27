 

Никита Джигурда рассказал, сколько заработал на разводе с Анисиной

27.09.2020, 13:53, Разное

Эпатажный актер Никита Джигурда признался, сколько ему удалось заработать на разводе с фигуристкой Мариной Анисиной. Изначально расставание знаменитостей носило постановочный характер.
Объявив о разводе, Никита Джигурда и Марина Анисина решила заработать денег. Актер не скрывает, что в последнее время его доходы не являются большими, поэтому у него нет средств на роскошную жизнь. Из-за эксцентричного образа Никиту Джигурду практически не приглашают сниматься в кино. Однако ему приходится содержать двух детей и жену.

Импровизированный развод сопровождался скандальными заявлениями и походами на ток-шоу. В результате звездному семейству удалось заработать больше трех миллионов рублей. Вскоре пара собирается вновь заключить официальный брак, сыграв пышную свадьбу.



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