 

В столкновении автобуса и грузовика под Калининградом погибли семеро

27.09.2020, 13:48, Новости дня

В аварии с участием автобуса и грузовика под Калининградом погибли семь человек, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

«Скончался водитель автобуса. Число жертв этой страшной аварии выросло до семи. Предварительная версия прежняя – автобус на прямом участке дороги выехал на встречную полосу, где допустил столкновение с песковозом», – пояснили РИА «Новости» в ведомстве.

Авария произошла в 10.20 (11.20 мск) в Зеленоградском городском округе на дороге Переславское-Янтарный в районе поселка Кумачево. В числе погибших есть один несовершеннолетний, 10 человек также получили ранения.

В региональном минздраве сообщили, что после происшествия госпитализированы 10 человек.

«Пять – в Городскую больницу скорой медицинской помощи, три – в Областную клиническую и двое – в Детскую областную больницы. Состояние шести пациентов медики оценивают как тяжелое, остальных – средней степени тяжести. Проводятся диагностические мероприятия, медицинская помощь оказывается в полном объеме», – пояснили в ведомстве.

Для ликвидации привлекли 43 человек, 15 единиц техники, в том числе 20 человек и шесть единиц техники от МЧС. На месте работают все экстренные службы, а также глава регионального УМВД Игорь Илларионов.

В субботу уходившие от погони полицейских мужчины на Opel Vectra в Саранске врезались в световую опору, двое из них скончались на месте. Ведомство опубликовало видеозапись, на котором запечатлен инцидент.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.07 / В деле “Роттердам плюс” нет состава преступления

15.07 / Киев объяснил появление кораблей НАТО в Черном море

27.09 / “Родственники уже организовывали мои похороны”. Минский активист, которого считали мертвым после разгона митинга, рассказал о случившемся

15.07 / В Минобороны заявили о безопасности вакцины от коронавируса

14.08 / В Беларуси из СИЗО выпустили украинцев Реуцкого и Васильева

04.08 / Мощный взрыв прогремел в районе порта Бейрута

29.06 / Чийгоз заявил, что РФ может попытаться захватить юг Украины по крымскому сценарию

28.08 / Путин согласился обсудить дополнительное финансирование Татарстана

20.07 / Подсчитано сокращение численности населения Украины

08.07 / Одного из задержанных в Крыму крымских татар “суд” отправил под домашний арест

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска