 

Европарламент призвал остановить «Северный поток-2» из-за конфликта в Карабахе

27.09.2020, 13:37, Разное

Европейский парламент большинством голосов принял резолюцию, в которой указал на политическую ответственность России за продолжение конфликта в Нагорном Карабахе и призвал к остановке «Северного потока-2» в связи с обострением обстановки.

В документе отмечается, что имея определённое влияние на все стороны конфликта, путём искусных манипуляций и намеренного препятствования мирного процесса Москва активизировала столкновения, что привела к жервам среди мирного населения.

«В сложившихся условиях продолжение строительства газопровода «Северный поток-2″ следует считать не просто нецелесообразным, но и недопустимым с политической и моральной точки зрения», – заявили евродепутаты.

Согласно резолюции, в ЕП уже в ближайшие дни создана новая рабочая группа, которая займётся созданием очередного санкционного пакета с целью дальнейшей стабилизации обстановки в регионе. Санкции планируется ввести до конца года.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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