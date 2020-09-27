Симоньян оценила объявление всеобщей мобилизации в Армении
27.09.2020, 13:08, Новости дня
Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян отреагировала на объявленную Арменией всеобщую мобилизацию в стране и введение военного положения в связи с обострением ситуации в Нагорном Карабахе.
«Всеобщая мобилизация в Армении. Это большая война», – написала она в Telegram.
В воскресенье утром Азербайджан и Армения заявили об обострении в Карабахе. Армения сообщила об уничтожении двух вертолетов ВС Азербайджана и трех беспилотных летательных аппаратов в Карабахе. Минобороны Азербайджана заявило, что командование ВС приняло решение о начале контрнаступательной операции по всей линии фронта.
Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян ввел военное положение и объявил всеобщую мобилизацию. В Армении также объявлено военное положение.
Глава Азербайджана Ильхам Алиев сообщил о жертвах и раненых среди гражданского населения и военных в результате обстрела со стороны Армении. РФ призвала стороны прекратить огонь в Нагорном Карабахе.
Напомним, в начале сентября президент Нагорно-Карабахской республики (НКР) Араик Арутюнян призвал граждан готовиться к войне. В Баку заявляли, что обстановка на линии соприкосновения ВС Азербайджана и Армении остается стабильно напряженной.
Ситуация на границе двух стран обострилась 12 июня, когда произошло вооруженное столкновение. Газета ВЗГЛЯД подробно писала об этом, а также о том, как конфликт неожиданно затронул Грузию и Сербию.
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