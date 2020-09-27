Мнение: КНДР – стран без налогов

27.09.2020, 12:55, Разное

О том, как в КНДР отменяли налоги в привычном нам смысле этого слова.

КНДР – страна без налогов.

Обязанность гражданина платить налоги в пользу государства представляется константой, универсальной характеристикой любой страны, неизбежным злом. Однако подобное утверждение опровергается историческим опытом Северной Кореи.

В 1974 году в КНДР принят закон об окончательной отмене налоговой системы. Этому предшествовала отмена сельскохозяйственного налога в 1966 году и поэтапное облегчение налогового бремени.

Отказ от налогообложения граждан стал возможным благодаря политической воле Ким Ир Сена и существенным изменениям в экономической и политической жизни на Севере Корейского полуострова в период 1945-1974 гг.

В новом видео Глеб Таргонский и Владимир Зайцев обсуждают упразднение налогов в Северной Корее, соответствующие исторические и экономические предпосылки, взгляды некоторых современных южнокорейских и западных аналитиков и ученых, критически настроенных по отношению к КНДР.