 

Владимир Конкин перед смертью дочери заявил, что у него все прекрасно в жизни

27.09.2020, 12:53, Разное

Владимир Конкин во время интервью на канале НТВ рассказывал журналистам проекта «Ты не поверишь!», что у него все в жизни прекрасно. Это было накануне гибели его 32-летней дочери Софии.
По словам звезды фильма «Место встречи изменить нельзя», профессия позволила ему обеспечить себе и наследникам безбедное будущее. Артист рассказал, что на протяжении 25 лет он ездил на отечественной «Волге», после чего приобрел себе Volvo и Mercedes. Каждый год Владимир Конкин отдыхает в Италии, где восстанавливает свое здоровье. Также у знаменитости есть дача, куда он с удовольствием ездит, чтобы покататься на вездеходе и пособирать грибы. Кроме этого, актер помог своим детям обзавестись собственным жильем и всегда помогал им.

Вскоре после рассказа о безоблачной жизни, в семье Владимира Конкина произошла трагедия. Его 32-летняя дочь утонула в бассейне, расположенном в SPA-центре. В этом комплексе София занималась шесть месяцев и была отличной пловчихой. Ночью звездную наследницу экстренно доставили в Боткинскую больницу. Врачи предприняли все возможное, чтобы спасти женщину, но она умерла от отказа почек. Официальная причина смерти – утопление, но семья не верит в это. Следствие устанавливает обстоятельства трагедии.



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