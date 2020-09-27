Минобороны Армении: Азербайджан не вынес уроков из бесславных поражений и будет наказан

27.09.2020, 12:48, Новости дня

Вся ответственность за последствия боевых действий в Нагорном Карабахе лежит на военно-политическом руководстве Азербайджана, сообщил министр обороны Армении Давид Тоноян. По его словам, «эта авантюра» будет иметь тяжелые последствия для азербайджанской стороны.

«В настоящий момент Армия обороны Республики Арцах пресекает все попытки продвижения противника решительными контратаками, нанося противнику большие потери. Являясь гарантом безопасности Арцаха, Вооруженные Силы Республики Армения готовы оказать любую помощь для обеспечения безопасности народа Арцаха», – цитирует агентство «Медиамакс» министра.

Тоноян подчеркнул, что власти Азербайджана «не извлекли уроков из своих прошлых бесславных поражений и в очередной раз переоценили свои возможности, за что будут сурово наказаны».

По его словам, эта «авантюра» будет иметь тяжелые последствия для Азербайджана, ответ Армении будет жестче, чем когда-либо.

«Армянская армия обладает всеми необходимыми средствами для того, чтобы еще раз разгромить врага, посягающего на нашу Родину. Все победы нашей истории основаны на единстве. Уверен, что в этот решающий момент все мы, обьединившись, с честью выполним нашу боевую задачу, преподав хороший урок противнику, понимающему лишь язык силы», – заключил министр.

В воскресенье утром Азербайджан и Армения заявили об обострении в Карабахе. Армения сообщила об уничтожении двух вертолетов ВС Азербайджана и трех беспилотных летательных аппаратов в Карабахе. Минобороны Азербайджана заявило, что командование ВС приняло решение о начале контрнаступательной операции по всей линии фронта.

Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян ввел военное положение и объявил всеобщую мобилизацию. В Армении также объявлено военное положение.

Глава Азербайджана Ильхам Алиев сообщил о жертвах и раненых среди гражданского населения и военных в результате обстрела со стороны Армении. РФ призвала стороны прекратить огонь в Нагорном Карабахе.

Напомним, в начале сентября президент Нагорно-Карабахской республики (НКР) Араик Арутунян призвал граждан готовиться к войне. В Баку заявляли, что обстановка на линии соприкосновения ВС Азербайджана и Армении остается стабильно напряженной.

Ситуация на границе двух стран обострилась 12 июня, когда произошло вооруженное столкновение. Газета ВЗГЛЯД подробно писала об этом, а также о том, как конфликт неожиданно затронул Грузию и Сербию.