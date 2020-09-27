Грузия заявила о готовности выступить посредником между Азербайджаном и Арменией
27.09.2020, 12:48, Новости дня
МИД Грузии сообщил о готовности «в любой форме способствовать деэскалации между Азербайджаном и Арменией для установления мира в регионе».
Об этом грузинское внешнеполитическое ведомство заявило в воскресенье в связи с военными действиями между Арменией и Азербайджаном, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
МИД выразил «озабоченность» происходящим и надежду на «достижение соглашения о прекращении огня».
В ином случае, отмечает грузинская сторона, происходящее «крайне негативно скажется на безопасности всего региона».
МИД также призвал сопредседателей Минской группы ОБСЕ, международных акторов сделать все возможное, чтобы остановить эскалацию и обеспечить конструктивный диалог.
Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили выразила «крайнюю обеспокоенность» возобновившимися в воскресенье военными действиями между Арменией и Азербайджаном.
В воскресенье утром Азербайджан и Армения заявили об обострении в Карабахе. Армения сообщила об уничтожении двух вертолетов ВС Азербайджана и трех беспилотных летательных аппаратов в Карабахе. Минобороны Азербайджана заявило, что командование ВС приняло решение о начале контрнаступательной операции по всей линии фронта.
Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян ввел военное положение и объявил всеобщую мобилизацию. В Армении также объявлено военное положение.
Глава Азербайджана Ильхам Алиев сообщил о жертвах и раненых среди гражданского населения и военных в результате обстрела со стороны Армении. РФ призвала стороны прекратить огонь в Нагорном Карабахе.
Напомним, в начале сентября президент Нагорно-Карабахской республики (НКР) Араик Арутунян призвал граждан готовиться к войне. В Баку заявляли, что обстановка на линии соприкосновения ВС Азербайджана и Армении остается стабильно напряженной.
Ситуация на границе двух стран обострилась 12 июня, когда произошло вооруженное столкновение. Газета ВЗГЛЯД подробно писала об этом, а также о том, как конфликт неожиданно затронул Грузию и Сербию.
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