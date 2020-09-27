Появилась информация о погибших в Карабахе армянских военнослужащих

27.09.2020, 12:48, Новости дня

Армянские Telegram-каналы распространили информацию о первых потерях армянской армии в результате боев между Армений и Азербайджаном в Нагорном Карабахе.

В настоящее время известно о гибели военнослужащих Ованеса Геворгяна, Эдгара Арутюняна, Артура Саркисяна, Сергея Наняна и Славика Воросяна, передает интернет-ресурс Haqqin.az.

Отмечается, что Армения понесла большие потери в результате ударов со стороны азербайджанской армии.

В воскресенье утром Азербайджан и Армения заявили об обострении в Карабахе. Армения сообщила об уничтожении двух вертолетов ВС Азербайджана и трех беспилотных летательных аппаратов в Карабахе. Минобороны Азербайджана заявило, что командование ВС приняло решение о начале контрнаступательной операции по всей линии фронта.

Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян ввел военное положение и объявил всеобщую мобилизацию. В Армении также объявлено военное положение.

Глава Азербайджана Ильхам Алиев сообщил о жертвах и раненых среди гражданского населения и военных в результате обстрела со стороны Армении. РФ призвала стороны прекратить огонь в Нагорном Карабахе.

Напомним, в начале сентября президент Нагорно-Карабахской республики (НКР) Араик Арутунян призвал граждан готовиться к войне. В Баку заявляли, что обстановка на линии соприкосновения ВС Азербайджана и Армении остается стабильно напряженной.

Ситуация на границе двух стран обострилась 12 июня, когда произошло вооруженное столкновение. Газета ВЗГЛЯД подробно писала об этом, а также о том, как конфликт неожиданно затронул Грузию и Сербию.