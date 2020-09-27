 

Армения ввела военное положение после обострения Карабахского конфликта

27.09.2020, 12:23, Разное

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о введении в стране военного положения и всеобщей мобилизации. Все военнообязанные граждане должны будут заступить на службу.

Поводом для такого решения стало обострение Карабахского конфликта утром 27 сентября. Вооруженные силы Азербайджана начали наступление на непризнанную Нагорно-Карабахскую республику, атаковав населенные пункты, включая мирных жителей. В ответ армия Армении сбила два азербайджанских вертолета и три беспилотника.



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