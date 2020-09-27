 

Во время крушения АН-26 погиб сын депутата Николаевского областного совета

27.09.2020, 1:10, Новости дня

Среди курсантов Харьковского национального университета Воздушных сил, погибших вследствие крушения самолета Ан-26Ш, был сын депутата Николаевского областного совета от “Оппозиционной платформы – За жизнь” Владимира Олабина, 20-летний Вадим Олабин. Об этом 26 сентября сообщила пресс-служба политсилы.

Курсанту Олабину в ноябре исполнился бы 21 год, сказано в сообщении..

В авиакатастрофе погиб курсант Андрей Померанцев, также уроженец Николаева. Об этом сообщила в Facebook глава Николаевского облсовета Виктория Москаленко.

На жаль, Миколаівщиу не оминуло…Серед 25 загиблих у авіакатастрофі двоє наших молодих краян… Курсант Володимир…

Posted by Вікторія Москаленко on Laupäev, 26. September 2020

Учебный самолет Ан-26Ш упал и загорелся в 2 км от военного аэродрома Чугуева вечером 25 сентября. На борту находилось 27 человек: семеро военнослужащих (члены экипажа и инструкторы) и 20 курсантов Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба.

26 человек погибли. Жизни единственного выжившего курсанта Вячеслава Золочевского угрозы нет.

По данным Службы безопасности Украины, за несколько минут до катастрофы командир самолета сообщил об отказе левого двигателя и запросил посадку, однако по неустановленной причине воздушное судно разбилось в стороне от взлетно-посадочной полосы.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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