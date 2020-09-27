 

Правительство Армении объявило военное положение и мобилизацию из-за обострения на границе с Азербайджаном

27.09.2020, 12:10, Новости дня

27 сентября премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил в Facebook, что в стране вводят военное положение и объявляют мобилизацию.

“Сейчас решением правительства Армении в республике объявляется военное положение и общая мобилизация. Решение вступит в силу с момента публикации. Личный состав войск призываю явиться в территориальные военные комиссариаты”, – написал он. 

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Posted by Nikol Pashinyan / Նիկոլ Փաշինյան on Pühapäev, 27. September 2020

Армения и Азербайджан находятся в состоянии конфликта из-за Нагорного Карабаха.

В 1991 году при поддержке Армении Нагорный Карабах объявил о независимости от Азербайджана. Это привело к боевым действиям, продлившимся до 1994 года. Вооруженный конфликт завершился подписанием Бишкекского протокола о перемирии и прекращении огня, но время от времени между сторонами возникают вооруженные столкновения. За время конфликта в регионе погибло более 30 тыс. человек.

Азербайджан считает Нагорный Карабах оккупированной Арменией территорией.

12 июля в районе границы Азербайджана и Армении произошло вооруженное столкновение, 13 июля конфликт продолжился. Минобороны Азербайджана проинформировало, что азербайджанские войска уничтожили опорный пункт на территории Армении, артиллерийские установки, автомобильную технику и живую силу. В то же время министерство обороны Армении сообщило о “провокационных действиях” азербайджанской стороны.

В Баку заявили о 12 погибших в ходе боев в Товузском районе, среди них – генерал-майор Полад Хашимов. Со стороны армянской армии погибших четверо.

27 сентября боевые действия в Нагорном Карабахе продолжились. Министерство иностранных дел Армении сообщило об обстреле мирных населенных пунктов, МИД Азербайджана обвинил Армению в “масштабной провокации” и обстреле позиций азербайджанской армии. Азербайджан заявил о погибших и раненных мирных жителях в результате обстрела со стороны Армении. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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