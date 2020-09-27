 

Пашинян: Ничто не помешает Армении отстаивать свободу народа Карабаха

27.09.2020, 12:08, Новости дня

Ничто не помешает Армении отстаивать свободу и права народа Нагорного Карабаха, сообщил премьер-министр страны Никол Пашинян.

«Ничто, ничто, ничто не остановит нас от защиты свободы и прав народа Арцаха. Да здравствует Республика Арцах! Да здравствует героический народ Арцаха! Слава Армянской армии», – написал премьер в Facebook.

В воскресенье утром Азербайджан и Армения заявили об обострении в Карабахе. Армения сообщила об уничтожении двух вертолетов ВС Азербайджана и трех беспилотных летательных аппаратов в Карабахе. Минобороны Азербайджана заявило, что командование ВС приняло решение о начале контрнаступательной операции по всей линии фронта. 

Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян ввел военное положение и объявил всеобщую мобилизацию. В Армении также объявлено военное положение. 

Глава Азербайджана Ильхам Алиев сообщил о жертвах и раненых среди гражданского населения и военных в результате обстрела со стороны Армении. РФ призвала стороны прекратить огонь в Нагорном Карабахе. 

Напомним, в начале сентября президент Нагорно-Карабахской республики (НКР) Араик Арутунян призвал граждан готовиться к войне. В Баку заявляли, что обстановка на линии соприкосновения ВС Азербайджана и Армении остается стабильно напряженной.

Ситуация на границе двух стран обострилась 12 июня, когда произошло вооруженное столкновение. Газета ВЗГЛЯД подробно писала об этом, а также о том, как конфликт неожиданно затронул Грузию и Сербию. 



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