Обновленный Volkswagen Tiguan получит в РФ четыре комплектации

27.09.2020, 11:55, Новости дня

Немецкий автомобильный гигант Volkswagen представил обновлённую версию кроссовера.

Автомобиль может похвастаться более высокой производительностью, а также существенными доработками в системе. Распознать новинку можно по увеличенным бамперам, а также огромным воздуховодам. Среди новшеств также следует выделить применение хромированных вставок, которые придают кузову более привлекательную внешность. Обновления в кроссовере также теперь касаются формы колесных дисков и головной оптики.

Что касается производительности, то на российском рынке новинка получила моторы объемом от 1,4 до 2 литров. В минимальной версии автомобиль выдает от 125 л.с. мощности, а также в топовой комплектации выдает до 220 л.с. мощности. Пока производитель не называет финальную стоимость для нового кроссовера в России.