В Пекине представили новый Haval H2

27.09.2020, 11:55, Новости дня

Китайская компания Haval официально презентовала обновленную версию крооссовер Haval H2.

Преимуществом новой модели следует отметить применение продвинутой платформы. В компании сообщили, что предложенная платформа получила название Lemon. Вместе с тем вышеуказанная модель совсем недавно покинула рынок России, однако эксперты не исключают, что в дальнейшем в продажу поступит обновленный экземпляр. Новинка получила ряд сходств с моделью Concept H.

Передняя часть кузова отличается светодиодной оптикой, бамперов, а также решеткой радиатора.

Производитель пока не называет никаких технических параметров о предстоящей модели. Более того, инсайдеры указали, что модель получил 1,5-литровый агрегат на 150 л.с. мощности.