Певица МакSим впервые вышла в свет после тяжелой болезни

27.09.2020, 11:53, Разное

Певица МакSим вышла в свет после многочисленных слухов о ее тяжелой болезни. Она вместе с друзьями посетила один из хоккейных матчей. На опубликованных кадрах исполнительница хита «Трудный возраст» выглядит хорошо.

Несколько раз певица МакSим вернулась в Москву. Свою творческую карьеру артистка решила поставить на паузу из-за плохого состояния здоровья. После ДТП, в которое знаменитость попала в минувшем году, у нее значительно ухудшилось самочувствие. К тому же вес артистки резко снизился. На хоккейном матче МакSим выглядела заметно посвежевшей и помолодевшей.

После аварии у артистки диагностировали посстравматический синдром. Она получила ушибы, а также частично потеряла память. МакSим страдала бессонницей, у нее появились боли в позвоночнике, возникли проблемами с сосудами, расположенными в головном мозге.



Изображение взято с: Telegram-канал Mash

Врачи настояли, чтобы артистка прошла длительный курс реабилитации. Тогда она объявила о приостановке своей карьеры. Сейчас все свое свободное время исполнительница посвящает семье.