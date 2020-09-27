 

Звезды “Игры престолов” Кит Харингтон и Роуз Лесли впервые станут родителями

27.09.2020, 11:50, Разное

Список звезд, которые за время карантина решили задуматься о детях, несколько часов назад пополнился еще двумя известными именами. Актеры из сериала “Игра престолов” Роуз Лесли и Кит Харингтон вскоре впервые станут родителями. Об этом стало известно благодаря новой фотосессии Роуз для британского журнала Make. На одном из кадров фотосета актриса появилась с округлившимся животом, который не дает повода усомниться в ее положении. Об этом же сообщает и комментарий редакторов издания под фото:

Не каждая девушка сможет выгодно показать это шелковое платье Stella McCartney, находясь в положении. Но Роуз справилась с этой задачей, никоим образом не давала нам понять, что устала и появится на обложке нашего последнего номера. 

Роуз Лесли для журнала Make

Напомним, Кит и Роуз познакомились на съемках сериала “Игра престолов”, где актер играл бастарда Джона Сноу, а Лесли – дикарку с севера Игритт. Реальная жизнь и происхождение актеров оказались куда менее прозаичными: в родной Шотландии Роуз считается чуть ли не местной представительницей королевской семьи, а Кит, в свою очередь, является представителем старинного британского рода Харингтонов. Его предок – придворный поэт и крестник королевы Елизаветы I, а также друг Кристофера Марло Тюдор Джон Харингтон.

Роуз Лесли и Кит Харингтон

О своей свадьбе Кит и Роуз объявили “скромно” – через газету The Times в сентябре 2017 года . Венчание прошло в камерной шотландской церкви возле фамильного замка невесты – Уордхилл.. Дизайнером платья Роуз стал знаменитый Эли Сааб, основатель бренда Elie Saab. Невеста по­явилась в церкви в сопровождении отца, который надел на церемонию традиционный шотландский килт. На свадьбе присутствовали родственники жениха и невесты, а также их коллеги по сериалу.



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