 

В Армении объявлено военное положение

27.09.2020, 11:48, Новости дня

Правительство Армении ввело в стране военное положение и объявило всеобщую мобилизацию в связи с обострением ситуации в Нагорном Карабахе, сообщил премьер-министр страны Никол Пашинян.

«Правительственным решением в Республике Армения объявляется военное положение и всеобщая мобилизация. Решение вступит в силу после официального опубликования. Личному составу, приписанному к войскам, призываю явиться в свои территориальные военные комиссариаты», – написал Пашинян в Facebook.

В свою очередь пресс-секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Владимир Зайнетдинов заявил, что Армения не обращалась в секретариат организации в связи с обострением конфликта в Нагорном Карабахе, передает ТАСС.  

«На данный момент в секретариат ОДКБ обращений от Армении не поступало. Мы всегда выступали и выступаем за мирное урегулирование конфликта. Международно признанным механизмом урегулирования конфликта в нагорном Карабахе является Минская группа ОБСЕ», – сказал Зайнетдинов. 

В воскресенье утром Азербайджан и Армения заявили об обострении в Карабахе. Армения сообщила об уничтожении двух вертолетов ВС Азербайджана и трех беспилотных летательных аппаратов в Карабахе. Минобороны Азербайджана заявило, что командование ВС приняло решение о начале контрнаступательной операции по всей линии фронта. 

Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян ввел военное положение и объявил всеобщую мобилизацию. Глава Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в результате обстрела со стороны Армении среди гражданского населения и военных есть жертвы и раненые. РФ призвала стороны прекратить огонь в Нагорном Карабахе. 

Напомним, в начале сентября президент Нагорно-Карабахской республики (НКР) Араик Арутунян призвал граждан готовиться к войне. В Баку заявляли, что обстановка на линии соприкосновения ВС Азербайджана и Армении остается стабильно напряженной.

Ситуация на границе двух стран обострилась 12 июня, когда произошло вооруженное столкновение. Газета ВЗГЛЯД подробно писала об этом, а также о том, как конфликт неожиданно затронул Грузию и Сербию. 



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