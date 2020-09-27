 

Число пострадавших при обрушении перехода в Подмосковье выросло до 39

27.09.2020, 11:48, Новости дня

Количество пострадавших при обрушении надземного пешеходного перехода в подмосковном Ступино достигло 39 человек, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Московской области.

«По уточненным данным, количество пострадавших – 39 человек», – сказал РИА «Новости» представитель ведомства.

По факту обрушения пешеходного моста СК организовал проверку. На место происшествия выехали сотрудники следственного отдела подмосковного ГСУСК.

«Следственным отделом незамедлительно организована проверка. После осмотра места происшествия следователи опросят сотрудников, а также руководство предприятия. Будет истребована вся необходимая документация. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – говорится в сообщении.

В воскресенье в цехе предприятия FM Logistic в районе подмосковного Ступина металлический надземный пешеходный переход длиной 35 метров и высотой 4 метра обрушился на инженерные коммуникации.

Причиной падения перехода, по предварительным данным, стала перегрузка сооружения. По факту обрушения надземного пешеходного перехода прокуратура проводит проверку. 



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