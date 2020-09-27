Лучший антисептик – из сиси! – Личное мнение

27.09.2020, 11:37, Разное

Совершенно неадекватную и устаревшую позицию по нынешним временам высказала ведущая радио «Комсомольска правда» ЛарсенТут (тут не срал).

Эзотеричка, трижды мама, 46-летняя баба Таня из Донецка позвала в эфир члена Общественной палаты, чтобы обсудить вопиющий, как показалось ей, случай: из питерского кафе попросили на выход мать, засунувшую сиську младенчику в рот.

«Какая-то забегаловка в Питере выгнала маму (постоянную клиентку) за то, что та решила покормить 4-ёх месячного ребенка грудью в кафе. С формулировкой Вы нарушаете комфорт других посетителей».

Что замечательно? Приглашённый эксперт, член Комиссии по поддержке семьи, материнства и детства Общественной палаты РФ, удивилась эксгибиционизму ведущей Несрал.

Эксперт совершенно правильно указала на три основных момента:

1) негигиеничность кормления грудь в кафе для самого младенца,

2) нарушение режима кормления,

3) грёбанный стыд окружающих, когда им за обедом, вместо борща и корюшки, суют льющую биологической жидкостью сиську в глаза.

Эксгибиционизм — так это называется. И, конечно, безответственность в отношении своего ребёнка.

Ведущая Тут Несрал застряла в далёких 90-х, когда можно было всё. Любое необычное — хорошо. Шокирующее? Ещё лучше.

К счастью, адекватным людям надоел беспредел, и думающие граждане уже не ведутся на эзотерику.

Мать обязана заботиться о своём ребёнке — неоспоримый факт. Родила — ушла в декрет. В декрете кормит ребёнка по часам грудным молоком, но никак не в кафе, не в метро, не в оперном театре или музее.

Все развлекухи — после. Отправишь дитя в сад — будет время и на балет, и на оперу, и на какао с чаем в любом кафе. Пока ребёнок — младенчик, сиди-ка ты, милая, дома.

Молоко — лучший антисептик, вопит Тут Несрал в комментариях.

Баб Тань, ты устарела. Такие визги шокировали лет 20 назад, а сегодня, кроме желания повертеть у виска пальцем, подобный неадекват ничего более не вызывает.

Будь ты хоть трижды мамой, это не делает тебя вменяемой, если ты считаешь, что баба должна брызгать своими биологическими жидкостями посетителям кафе в глаза. Это — психиатрия, какое-то отклонение, комплексы, когда сисю и показать больше негде и некому.

Публичное оголение вторичных половых признаков равно душевному нездоровью. Ах, падлы, вы тут жрёте? Оболью-ка я вас презрением и мамаком!

Лично была свидетелем ситуации, когда большая компания что-то отмечала в кафе. Выпили, закусили, потом ещё накатили, а затем одна такая же заслуженная мать вытащила сиську и сунула её в рот младенцу.

В этом случае, с таким содержанием спирта в грудном молоке, оно, может быть, и действительно неплохой антисептик.

Вот только нужен ли этот антисептик ребёнку?

К большому моему удовлетворению, и члены Общественной палаты меня читают и слышат, и владельцы кафе, и обычные люди. Рада, что наше общество становится здоровее, честнее, моральнее, а неадекватные выходки оценивает совершенно здраво.

Как бы вы поступили, если бы кормящая мать облила вас в кафе своим «антисептиком»?