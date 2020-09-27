Мнение: О скорости выздоровления Навального

27.09.2020, 11:30, Разное



Фото © Instagram/@navalny.

Большой привет всем, кто верит в безграничные возможности западной – и особенно немецкой – медицины. Скорее всего, врачебный кейс с дьявольским отравлением и последующим исцелением российского оппозиционера Алексея navalny Навального неким веществом из группы «Новичок», превосходящим по токсичности все известные науке яды, войдёт в медицинские учебники…

Просто пройдёмся по хронологии.

15 сентября, менее двух недель назад, Алексея Навального немецкие врачи выводят из искусственной комы, и пациент (или кто-то от его имени) сообщает, что уже может дышать самостоятельно. И ничего больше пока.

Через пять дней больной уже может ходить самостоятельно. То есть, человек, который не узнавал людей, страдал афазией, имел проблемы с мышцами после 24 дней в реанимации, из которых 16 – в коме, теперь свободно ориентируется в пространстве, различает предметы, двигается по лестнице, почти не опираясь на перила (это очень сложно, если кто не знает), а из всех жалоб – затруднённые движения руками.

Ещё через два дня больной, для которого было проблемой налить воду из чайника, теперь вполне свободно пользуется чашкой и ложкой, ухитряясь последней не попасть себе в глаз.

Днём позже он показывает своё фото крупным планом, где видны следы трахеостомы, отсутствовавшие на предыдущих снимках, в связи с чем было высказано немало сомнений. То есть, навык чтения и понимания письменной или устной речи вернулся полностью.

Дальше – больше. Ещё через день пациента выписывают как не нуждающегося в стационарном лечении, разрешают прогулки на воздухе, соцсети, компьютерные игры и т.п. Жалобы – на сложности с мелкой моторикой, в частности проблемы при пользовании авторучкой.

Ну и наконец ещё день – и человек, для которого смартфон был абсолютно бесполезным предметом, спокойно делает селфи на природе, показывая новую причёску и довольную супругу.

От практически овоща до полноценного члена общества – всего за 12 дней. Круто же! Каждый, кому приходилось иметь дело с пациентом, например, после инсульта, также нарушающего функции мозга, знает, насколько медленный там путь выздоровления. Да и Скрипали те же…

Некоторые пытаются объяснить этот феномен тем, что Алексей Навальный, вероятно, получил не более 20% от LD50. Потому и жив остался, и выздоравливает быстро. Что тут можно сказать…

Очень сильный токсин – алкоголь. Смертельная доза – литр водки для взрослого человека (LD50, от которой погибают половина отравившихся, очевидно меньше). Теперь представьте, что будет с тем, кто выпьет всего лишь стакан. Некоторые даже похмелья не получат, не то что 16 дней комы. То есть не вяжется версия отравления 20%-й дозой с наблюдаемой тяжестью последствий…

Но что тогда обусловило такую чудесную скорость выздоровления Алексея Навального?