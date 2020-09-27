Эксперт о напрасных надеждах Лукашенко на помощь России: Путин его не любит

27.09.2020, 11:23, Разное

Известный российский журналист Николай Сванидзе убежден, что президент Белоруссии Александр Лукашенко нашел поддержку в Кремле лишь потому, что власти братских стран дали друг другу “клятву верности”. Но в России толком не знают, что с ним делать.

При этом глава белорусского государства сам усложняет свое положения, бегая по резиденции с автоматом и в военной экипировке, а также проводя тайные инаугурации. Вступив в должность уже в шестой раз вдали от наблюдателей и СМИ, Батька вновь разгневал свой народ, который его не признает.

По словам Сванидзе, Москве будет нелегко помогать белорусскому лидеру еще и потому, что его не считают законным президентом не только граждане Белоруссии, но и страны Запада. Поэтому в случае, если Александр Лукашенко уйдет с поста, у Кремля возникнут разногласия с новой властью.

“Лукашенко нам не нужен, Путин его не любит и Лукашенко Путина тоже”, – считает журналист.

Специалист обратил внимание, что Россия не может даже подписывать с Лукашенко соглашения или договоры, поскольку он не может полноценно представлять страну.

“Он в глазах белорусского народа, нелегитимен в глазах мира. Значит любая бумага, подписанная с ним, она будет выброшена в мусоропровод”, – пояснил Сванидзе.