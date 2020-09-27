Мнение: Бои в Карабахе. 27.09.2020
27.09.2020, 7:55, Разное
Армения и Карабах сообщают, что рано утром армия Азербайджана обстреляла Степанакерт и приграничные села и перешла в наступление по всей линии соприкосновения.
Армяне сообщают, что уничтожили 3 танка, 2 вертолета и 3 БПЛА. Также Армения пожаловалась в ОБСЕ.
В Армению из Ростова вылетел военно-транспортный борт.
Азербайджан заявляет, что армяне первые начали.
Стоит отметить, что за последнее время в Азербайджан прибыло 3 борта из Турции, причем в одном из них предположительно находилось более 100 боевиков дивизии "Хамза", хорошо знакомой по боевым действиям в Сирии и Ливии.
Россия как обычно будет предпринимать усилия по сохранению текущего статус-кво.
UPD: 9-30
1. Азербайджан подтверждает потерю 1 ударного вертолета (экипаж выжил) и 1 БПЛА.
2. Обе стороны обстреливают поселки друг друга – есть жертвы среди гражданского населения.
3. МО Азербайджана сообщает о начала "контратаки" и уничтожении нескольких зенитных систем ВС Армении на территории НКР.
UPD: 10-00
1. Сообщают о проблемах с интернетом в Азербайджане.
2. По заявлениям Армении, боевые действия начались в 7-10 утра по инициативе Азербайджана, нанесшего удар по Нагорному Карабаху.
3. МО Армении сообщает, что Азербайджан нанес мощный ракетно-авиационный удар по объектам в Нагорном Карабахе. Заявлен еще 1 сбитый БПЛА Азербайджана.
4. Азербайджанские источники заявляют, что уничтожено несколько ЗРК "Оса". МО Азербайджана утверждает, что унитчожено сразу 12 комплексов.
5. Представитель Эрдогана заявил, что Турция будет поддерживать Азербайджан в конфликте с Арменией.
6. Президент Карабаха объявил происходящее "борьбой насмерть" и призвал мирных жителей найти убежища.
7. На улицах Степанакерта отмечается механизированная колонна ВС Армении.
Бомбоубежище в Степанакерте.
Источник: Colonel Cassad
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