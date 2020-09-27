Мнение: Бои в Карабахе. 27.09.2020

27.09.2020, 7:55, Разное

Армения и Карабах сообщают, что рано утром армия Азербайджана обстреляла Степанакерт и приграничные села и перешла в наступление по всей линии соприкосновения.

Армяне сообщают, что уничтожили 3 танка, 2 вертолета и 3 БПЛА. Также Армения пожаловалась в ОБСЕ.

В Армению из Ростова вылетел военно-транспортный борт.

Азербайджан заявляет, что армяне первые начали.

Стоит отметить, что за последнее время в Азербайджан прибыло 3 борта из Турции, причем в одном из них предположительно находилось более 100 боевиков дивизии "Хамза", хорошо знакомой по боевым действиям в Сирии и Ливии.

Россия как обычно будет предпринимать усилия по сохранению текущего статус-кво.

UPD: 9-30

1. Азербайджан подтверждает потерю 1 ударного вертолета (экипаж выжил) и 1 БПЛА.

2. Обе стороны обстреливают поселки друг друга – есть жертвы среди гражданского населения.

3. МО Азербайджана сообщает о начала "контратаки" и уничтожении нескольких зенитных систем ВС Армении на территории НКР.

UPD: 10-00

1. Сообщают о проблемах с интернетом в Азербайджане.

2. По заявлениям Армении, боевые действия начались в 7-10 утра по инициативе Азербайджана, нанесшего удар по Нагорному Карабаху.

3. МО Армении сообщает, что Азербайджан нанес мощный ракетно-авиационный удар по объектам в Нагорном Карабахе. Заявлен еще 1 сбитый БПЛА Азербайджана.

4. Азербайджанские источники заявляют, что уничтожено несколько ЗРК "Оса". МО Азербайджана утверждает, что унитчожено сразу 12 комплексов.

5. Представитель Эрдогана заявил, что Турция будет поддерживать Азербайджан в конфликте с Арменией.

6. Президент Карабаха объявил происходящее "борьбой насмерть" и призвал мирных жителей найти убежища.

7. На улицах Степанакерта отмечается механизированная колонна ВС Армении.



Бомбоубежище в Степанакерте.