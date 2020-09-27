Акушер рассказал, какие продукты нужно есть во время беременности

27.09.2020, 10:53, Разное

В период беременности у многих женщин существенно меняются предпочтения в еде. Акушер-гинеколог Любовь Ерофеева рассказала, какие продукты необходимо включить в рацион.

Если беременной женщине хочется съесть что-то соленое, то она может себе это позволить. Нельзя только забывать о полезных продуктах. В целом. Питание должно быть разнообразным. Прежде всего, необходимо соблюдать правило сбалансированности, поскольку ребенку во время внутриутробного развития нужны полезные микроэлементы.

Если питание будет однообразным, то беременная жительница недополучит необходимые питательные вещества. В особенности в рационе должны присутствовать кисломолочные продукты. Если жительница есть мало творога, сыра и йогурта, у нее будут разрушаться зубы.

Важно соблюдать чувство меры: если хочется острой пищи, то ее нужно употреблять немного. В рационе беременной женщины должны присутствовать белки, углеводы, в том числе быстрые, крупы, макароны. Не стоит забывать о жирах, которые содержатся в сливочном масле и сметане.

Что касается избыточного веса, то гинеколог заявила, что, скорее всего, он будет присутствовать до того момента, пока жительница не завершит грудное вскармливание.