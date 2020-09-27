Друг семьи рассказал, почему Наташа Королева простила Тарзана

27.09.2020, 10:53, Разное

Друг семьи объяснил, почему певица Наташа Королева решила простить измену своему супругу Тарзану. Якобы артистка с самого начала знала о неверности стриптизера.

Как пояснил журналистам друг звездной четы, вопрос о том, необходимо ли прощать Тарзана после случившегося, даже не стоит. У супружеской пары имеется внутренняя договоренность, которая касается того, что танцор по вечерам имеет право развлекать друг женщин. Королева прекрасно понимала, что Сергей Глушко вступает в интимную связь со знакомыми девушками.

В браке знаменитости состоят почти 20 лет. По словам источника, Королева знала, на что идет, когда выходила замуж за Тарзана. «Она будет закрывать глаза на похождения мужа, пока секса хватает на всех», – говорится в заявлении друга семьи.

Многие поклонники артистов убеждены, что секс-скандал, который обсуждает вся страна, является обманом и выдумкой. Сразу же после появления информации об измене у Королевой вышел новый трек «Красная помада». На своей странице в социальной сети Instagram певица написала, что каждая семья в определенное время проходит через кризис. После завершения черной полосы у некоторых появляются новые правила, иная структура и изменившиеся семейные роли. Однако есть люди, теряющие все то, чем ранее владели.