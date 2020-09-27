Число пострадавших при обрушении перехода в Помосковье выросло до 25

27.09.2020, 10:48, Новости дня

Количество пострадавших при обрушении надземного пешеходного перехода в подмосковном Ступино увеличилось до 25, сообщил глава региона Андрей Воробьев.

«В настоящее время на месте работают сотрудники МЧС, бригады скорой помощи и территориального центра медицины катастроф. Пострадали 25 человек», – сообщил Воробьев в Telegram.

Глава региона поручил главе городского округа Ступино Вере Назаровой и министру здравоохранения региона Светлане Стригунковой оказать всю необходимую помощь пострадавшим на территории промзоны.

В пресс-службе администрации города РИА «Новости» уточнили, что все 25 человек госпитализированы.

«При падении с 4-х метровой высоты получили переломы, а также травмы от повреждения инженерных коммуникаций – ошпарило горячей водой», – сказал источник.

В воскресенье в цехе предприятия FM Logistic в районе подмосковного Ступина обрушился металлический надземный пешеходный переход. Сообщалось о 13 пострадавших. По факту обрушения надземного пешеходного перехода прокуратура проводит проверку.