 

В РФ выявили 7,8 тыс. новых случаев коронавируса

27.09.2020, 10:48, Новости дня

За минувшие сутки в РФ выявлено 7867 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 1 млн 151 тыс. случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в РФ выявлено 7867 новых случая коронавируса в 83 регионах», из них 26,4% не имели клинических проявлений болезни.

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 2016, Санкт-Петербурге – 227, Московской области – 226.

Всего в стране выявлен 1 млн 151 тыс. 438 вирус-положительный пациент в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 943 тыс. 218 человек, из них 3068 человека вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксировано 99 летальных случаев. За весь период в РФ от коронавируса скончались 20 тыс. 324 человек.

Накануне, 26 сентября, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 7523. Таким образом, число новых случаев выросло на 344.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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