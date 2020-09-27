Глава Азербайджана заявил о жертвах после обстрела со стороны Армении
27.09.2020, 10:48, Новости дня
В результате обстрела Азербайджана со стороны Армении среди гражданского населения и военных есть жертвы и раненые, сообщил президент республики Ильхам Алиев.
Об этом информирует РИА «Новости».
В воскресенье утром Азербайджан и Армения заявили об обострении в Карабахе. Армения сообщила об уничтожении двух вертолетов ВС Азербайджана и трех беспилотных летательных аппаратов в Карабахе. Минобороны Азербайджана заявило, что командование ВС приняло решение о начале контрнаступательной операции по всей линии фронта.
Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян ввел военное положение и объявил всеобщую мобилизацию.
Напомним, в начале сентября президент Нагорно-Карабахской республики (НКР) Араик Арутунян призвал граждан готовиться к войне.
Ранее в Баку заявляли, что обстановка на линии соприкосновения ВС Азербайджана и Армении остается стабильно напряженной.
Ситуация на границе двух стран обострилась 12 июня, когда произошло вооруженное столкновение. Газета ВЗГЛЯД подробно писала об этом, а также о том, как конфликт неожиданно затронул Грузию и Сербию.
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