Глава Азербайджана заявил о жертвах после обстрела со стороны Армении

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27.09.2020, 10:48, Новости дня

В результате обстрела Азербайджана со стороны Армении среди гражданского населения и военных есть жертвы и раненые, сообщил президент республики Ильхам Алиев.

Об этом информирует РИА «Новости». 

В воскресенье утром Азербайджан и Армения заявили об обострении в Карабахе. Армения сообщила об уничтожении двух вертолетов ВС Азербайджана и трех беспилотных летательных аппаратов в Карабахе. Минобороны Азербайджана заявило, что командование ВС приняло решение о начале контрнаступательной операции по всей линии фронта. 

Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян ввел военное положение и объявил всеобщую мобилизацию.

Напомним, в начале сентября президент Нагорно-Карабахской республики (НКР) Араик Арутунян призвал граждан готовиться к войне.

Ранее в Баку заявляли, что обстановка на линии соприкосновения ВС Азербайджана и Армении остается стабильно напряженной.

Ситуация на границе двух стран обострилась 12 июня, когда произошло вооруженное столкновение. Газета ВЗГЛЯД подробно писала об этом, а также о том, как конфликт неожиданно затронул Грузию и Сербию. 



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