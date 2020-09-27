 

Врач призвал есть йогурт для увеличения продолжительности жизни

27.09.2020, 10:17, Разное

Врачи считают, что для увеличения продолжительности жизни люди должны есть на завтрак йогурт. Этот полезный продукт поможет избежать ранней смерти.
Прожить дольше можно, если вести здоровый образ жизни. Один только йогурт на завтрак может помочь человеку обрести долголетие. Этот кисломолочный продукт низкой жирности рекомендуется употреблять с фруктами или же орехами.

Ожирение провоцирует развитие множества заболеваний. Речь идет о сахарном диабете, ишемической болезни сердца, онкологии. Рацион человека должен быть сбалансирован и состоять из овощей, фруктов, цельнозерновых круп, рыбы, нежирных молочных продуктов, бобовых, мяса птицы, пишет портал «Слово и дело».

Употребление йогурта способствует улучшению пищеварения. В нем содержатся полезные бактерии, нормализующие все функции ЖКТ. К тому же этот продукт поможет похудеть, в особенности в области живота. При регулярном употреблении йогурта в организм поступает кальций, а он провоцирует уменьшенную выработку кортизола. В результате человеку становится легче сбрасывать вес.

Этот кисло-молочный продукт полезен для суставов и костей. К тому же его употребление положительно сказывается на состоянии сосудов.



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