На месте крушения Ан-26 психологи оказывают помощь родным погибших

27.09.2020, 10:10, Новости дня

В Чугуевском районе Харьковской области на месте авиационной катастрофы Ан-26 развернут пункт психологического обеспечения, где оказывается помощь родственникам погибших. Об этом 27 сентября сообщила пресс-служба ГСЧС Украины.

Работают восемь сотрудников лаборатории экстремальной и кризисной психологии Национального университета гражданской защиты Украины. Они создали “место скорби”, куда все желающие могут положить цветы в память о погибших, сказано в сообщении.

Учебный самолет Ан-26Ш упал и загорелся в 2 км от военного аэродрома Чугуева вечером 25 сентября. На борту находилось 27 человек: семеро военнослужащих (члены экипажа и инструкторы) и 20 курсантов Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба.

26 человек погибли. Жизни единственного выжившего курсанта Вячеслава Золочевского угрозы нет.

По данным Службы безопасности Украины, за несколько минут до катастрофы командир самолета сообщил об отказе левого двигателя и запросил посадку, однако по неустановленной причине воздушное судно разбилось в стороне от взлетно-посадочной полосы.