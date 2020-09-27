 

ГСЧС предупредила о повышении уровня рек на западе Украины

27.09.2020, 10:10, Новости дня

27-го и 28 сентября  в связи с ожидаемыми значительными дождями и местами сильными ливнями в карпатских реках прогнозируют повышение уровня воды на 0,3–1,5 м. Об этом 27 сентября сообщила пресс-служба ГСЧС Украины.

“При сильных ливнях в горных районах возможно формирование значительного склонного стока и локальных селевых потоков”, – сказано в сообщении.

По состоянию на 7.00 27 сентября из-за дождей и сильных порывов ветра обесточены 107 населенных пунктов в четырех областях Украины, сообщили в ГСЧС.

Отключены от электроэнергии 34 населенных пункта во Львовской области, 33 – в Винницкой, 26 – в Ивано-Франковской, 14 – в Черновицкой. К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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