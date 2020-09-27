 

Макрон: Лукашенко должен уйти

27.09.2020, 10:10, Новости дня

Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью газете Le Journal du Dimanche, опубликованном 26 сентября, подчеркнул, что в Беларуси сейчас кризис авторитарной власти, которая “не может принять логику демократии”. 

Официальная белорусская власть пытается удержаться силой, отметил Макрон и добавил: “Понятно, что [президент Беларуси Александр] Лукашенко должен уйти”. 

Он не исключил, что встретится с главной белорусской оппозиционеркой Светланой Тихановской во время визита в Литву. 

Лукашенко 23 сентября в шестой раз вступил в должность президента. Церемония инаугурации прошла во Дворце независимости в Минске тайно. Впервые в истории Беларуси ее не анонсировали. Вопреки требованию законодательства, церемонию не транслировали по телевидению.

Инаугурация Лукашенко прошла на фоне массовых акций протеста, которые продолжаются в стране с 9 августа. Участники демонстраций считают, что результаты голосования на выборах президента Беларуси сфальсифицировали. По официальным данным, победу одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли вышедших на улицы недовольных. Они применяли светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов было задержано более 10 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

После тайной инаугурации Лукашенко жители Беларуси также вышли на протесты. Против них милиция применила водометы.

Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко. Кулеба заявил, что приведение Лукашенко к присяге не означает его признание легитимным главой белорусского государства.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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